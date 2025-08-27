تفاهم‌نامه بسیج سازندگی بوشهر برای توسعه جاده‌های عشایری

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر از امضای تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان بسیج سازندگی و اداره کل امور عشایر استان بوشهر خبر داد و گفت: این اقدام گامی مهم در تسهیل عبور و مرور عشایر و محرومیت‌زدایی مناطق کمتر توسعه یافته استان است.