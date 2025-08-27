به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علی‌فر بیان کرد: این تفاهم‌نامه همکاری بین اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، اداره کل آموزش و پرورش و بسیج سازندگی سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان منعقد شد.

وی گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، عملیات احداث و جایگزینی مدارس ساختمانی در شهرستان‌های ایذه، باغملک، صیدون، دزپارت، الوار مسجدسلیمان، الوار اندیمشک، لالی، اندیکا، رامهرمز و هفتکل انجام خواهد شد.

علی‌فر تاکید کرد: این تفاهم‌نامه در راستای ارتقای کیفیت فضا‌های آموزشی و رفع محرومیت‌های زیرساختی در استان به امضا رسید.