مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: تفاهمنامه برچیدن ۶۸ مدرسه سنگی در ۱۰ شهرستان خوزستان بین سه دستگاه امروز چهارشنبه با حضور استاندار خوزستان منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علیفر بیان کرد: این تفاهمنامه همکاری بین اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، اداره کل آموزش و پرورش و بسیج سازندگی سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان منعقد شد.
وی گفت: بر اساس این تفاهمنامه، عملیات احداث و جایگزینی مدارس ساختمانی در شهرستانهای ایذه، باغملک، صیدون، دزپارت، الوار مسجدسلیمان، الوار اندیمشک، لالی، اندیکا، رامهرمز و هفتکل انجام خواهد شد.
علیفر تاکید کرد: این تفاهمنامه در راستای ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی و رفع محرومیتهای زیرساختی در استان به امضا رسید.