به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، براساس اطلاعیه شرکت اینوباس، والدین دانش آموزان تا پانزدهم شهریور فرصت دارند برای استفاده از سرویس مدارس در سامانه این شرکت ثبت نام کنند.

مدیرعامل شرکت استارت آپی اینوباس با بیان اینکه این شرکت در حوزه حمل و نقل دانش آموزان فعالیت می‌کند افزود: شرکت دانش بنیان اینو‌باس با ایجاد زمینه ارتباط مستقیم والدین متقاضی سرویس مدارس و رانندگان تایید صلاحیت شده است.

باروت کوب زاده با اشاره به روش ثبت نام‌ در سامانه این شرکت اضافه کرد: والدین دانش آموزان می‌توانند با جستجوی کلمه اینوباس در اینترنت و یا باز کردن لینک دریافتی از مدرسه و ورود به سامانه، در قسمت دانش آموز شماره تلفن همراه خود را وارد و ثبت نام کنند.

وی با بیان اینکه رانندگان نیز می‌توانند از طریق ورود به این سایت مدارک خود را بارگذاری کنند، اضافه کرد: این سامانه حداکثر تا ده روز آینده برای ثبت نام دانش آموزان و رانندگان باز است.