در هفته دولت؛

بهره‌برداری ۹۰ طرح ارتباطاتی در استان بوشهر با اعتبار ۲۴۷ میلیارد تومان

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در هفته دولت امسال ۹۰ طرح ارتباطاتی در استان بوشهر با اعتبار ۲۴۷ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید و ۱۲ طرح نیز با اعتبار ۷۶ میلیارد تومان آماده بهره‌برداری است.