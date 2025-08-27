در هفته دولت؛
بهرهبرداری ۹۰ طرح ارتباطاتی در استان بوشهر با اعتبار ۲۴۷ میلیارد تومان
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در هفته دولت امسال ۹۰ طرح ارتباطاتی در استان بوشهر با اعتبار ۲۴۷ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید و ۱۲ طرح نیز با اعتبار ۷۶ میلیارد تومان آماده بهرهبرداری است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما گفت: روز سهشنبه و در سومین روز از هفته دولت با حضور استاندار در روستای قرآنی چارک در شهرستان دشتی ۹۰ طرح با اعتبار ۲۴۷ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
علی سملیان افزود: این طرحها با هدف توسعه عدالت اجتماعی در تمامی شهرستانهای استان بهصورت یکپارچه کار شد و به بهرهبرداری رسیدند.
او اضافه کرد: ۱۲ طرح در بخش خدمات عمومی اجباری روستایی داشتیم؛ مانند پوشش توسعه موبایل و اینترنت تلفن همراه و فیبر نوری برای روستاهای استان؛ ۶۵ طرح را نیز بخش خصوصی در زمینه مخابرات اجرا کرد. همچنین ۱۳ طرح در بخش زیرساخت و ایستگاههای استان مانند خارگ برای پایداری ارتباطات به سرانجام رسید.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر گفت: ۹۸ درصد روستاهای استان پوشش صوت دارند و ۹۷ درصد روستاهای استان نیز پوشش شبکه ملی اطلاعات شامل اینترنت ثابت و همراه دارند و ما همواره تلاش میکنیم تا پایداری ارتباطات را افزایش دهیم.