مجری طرح توسعه دولت الکترونیک و خدمات غیرحضوری گفت: سامانه ملی «برق من» به‌عنوان بستر ارائه خدمات غیرحضوری به مشترکان صنعت برق در سراسر کشور فعال و تاکنون ۴۸ خدمت را در اختیار مردم قرار داده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجری طرح توسعه دولت الکترونیک و خدمات غیرحضوری گفت: سامانه «برق من» از طریق وب و اپلیکیشن «برق من» در دسترسی است و خدماتی همچون مشاهده و پرداخت قبوض، استعلام بدهی، مشاهده سوابق مصرف و پرداخت، دریافت شناسه قبض و خدمات مربوط به فروش و پس از فروش انشعاب را به‌صورت غیرحضوری ارائه می‌دهد.

علیرضا سلطانی راد افزود: مشترکان می‌توانند از این طریق برای خرید کنتور و انشعاب جدید، افزایش یا کاهش ظرفیت، تفکیک یا قطع انشعاب، تغییر مالکیت و آزمایش تجهیزات اقدام کنند. همچنین در صورت بروز خاموشی، نوسان ولتاژ یا اختلال در روشنایی معابر، امکان ثبت درخواست فوری وجود دارد.

مجری طرح توسعه دولت الکترونیک و خدمات غیرحضوری بیان کرد: در بخش مدیریت مصرف نیز مشترکان دارای کنتور‌های هوشمند می‌توانند پروفایل بار مصرفی خود را مشاهده و مصرف برق را مدیریت کنند. همچنین بخشی برای پشتیبانی در نظر گرفته شده که از طریق آن مشترکان می‌توانند پرسش‌ها و پیشنهاد‌های خود را به‌صورت تیکت ثبت کنند تا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ لازم دریافت کنند.