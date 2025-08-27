پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایثجان غربی گفت:ساکنان بومی نخستین حافظان طبیعت بودهاند و دانش بومی آنان در کنار دانش علمی و نوین، الگویی ارزشمند برای مدیریت خردمندانه و کارآمد آثار طبیعی ملی ایجاد میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، در آیین گشایش نخستین کارگاه آموزشی ـ تخصصی مدیریت آثار طبیعی ملی با مشارکت جوامع محلی گفت: حضور پرشور شما نشاندهنده عشق و تعهد مشترک ما به حفاظت و مدیریت آثار طبیعی ملی است. هر یک از شما با تجربیات و دستاوردهای ارزشمند خود، تنوع دیدگاههایی را به همراه آوردهاید که فرصتی کمنظیر برای یادگیری متقابل، تبادل تجربه و همافزایی در مسیر مدیریت پایدار آثار طبیعی ملی کشور فراهم میکند.
جباری افزود: کشور ما سرزمینی با گسترهای بیبدیل از سواحل و آبهای آزاد تا جنگلها، کوههای سربهفلککشیده، تالابها و دشتهای حاصلخیز است. هر یک از این عرصهها نه تنها بخشی از میراث ملی ما محسوب میشوند، بلکه به مانند شناسنامهای برای هویت فرهنگی و طبیعی ایران به شمار میروند. حفاظت از این سرمایههای ارزشمند مسئولیتی خطیر است که هم بر عهده دولت و نهادهای علمی و هم بر دوش جوامع محلی قرار دارد.
وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در حفاظت از طبیعت تصریح کرد: تجربههای ملی و جهانی نشان داده است که هیچ طرح حفاظتی بدون حضور و مشارکت واقعی جوامع محلی به موفقیت پایدار نخواهد رسید. ساکنان بومی نخستین حافظان طبیعت بودهاند و دانش بومی آنان در کنار دانش علمی و نوین، الگویی ارزشمند برای مدیریت خردمندانه و کارآمد آثار طبیعی ملی ایجاد میکند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ادامه داد: این کارگاه فرصتی است تا دانش و تجربیات علمی و بومی در کنار یکدیگر قرار گیرد، الگوهای موفق مشارکت جوامع محلی در مدیریت آثار طبیعی ملی مرور شود و مسیر همکاری میان نهادهای دولتی، سازمانهای مردمنهاد و جوامع محلی طراحی گردد. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریتی هستیم که به جای نگاه صرفاً حفاظتی و محدودکننده، رویکردی مشارکتی، آگاهانه و توسعهمحور را دنبال کند؛ مدیریتی که در آن حفاظت از طبیعت و توسعه پایدار جوامع محلی همزمان پیش رود.
جباری در پایان ابراز امیدواری کرد: دستاوردهای این کارگاه نه تنها در سطح نظری، بلکه در عرصه عمل نیز به الگویی موفق در مدیریت آثار طبیعی ملی کشور تبدیل شود و در جهت پاسداری از این میراث ارزشمند برای نسلهای آینده به کار آید.
نخستین کارگاه آموزشی ـ تخصصی مدیریت آثار طبیعی ملی کشور با مشارکت جوامع محلی در روزهای ۵ و ۶ شهریورماه در ارومیه برگزار می شود.