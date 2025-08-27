پخش زنده
با پیگیری های برنامه محلهلر رادیوچی چست؛ مشکلات ساکنان خیابان ستایش ارومیه در خصوص عدم تکمیل زیرساختها، آسفالت معابر و کانالهای انتقال آبهای سطحی، در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در ادامه سلسله گزارشهای برنامه محلهلر رادیو، این بار به خیابان ستایش در فاز دو فرهنگیان رفتیم؛ محدودهای که در تقسیمات شهری جزو منطقه یک شهرداری ارومیه محسوب میشود.
شهروندان این محله بیشترین مشکل خود را به وضعیت زیرساختها و آسفالت خیابانها مربوط دانستند. یکی از اهالی با گلایه از گرد و خاک ناشی از نبود آسفالت مناسب گفت: واقعاً نمیتوانیم پنجرهها را باز کنیم؛ گرد و خاک ما را اذیت میکند.
یکی دیگر از ساکنان این محله به مشکلات فصل بارش اشاره کرد و افزود: وقتی باران میبارد، وضعیت خیلی خرابتر میشود. حتی سرویس مدارس حاضر نیست به اینجا بیاید و دانشآموزان دچار مشکل میشوند. همچنین جوانی دیگر ناقص ماندن کانالهای انتقال آبهای سطحی را عاملی برای بروز مشکلات فراوان دانست.
در مقابل، مسئولان شهری نیز توضیحاتی ارائه دادند.
افتخاری، مدیر شهرداری منطقه یک، در این خصوص گفت: تعاونی فرهنگیان به تعهدات خود از جمله تکمیل زیرساختها عمل نکرده است. با این حال، شهرداری تلاش میکند عملیات زیرسازی انجام شود و آسفالت خیابانها در اولویت قرار گیرد.
از سوی دیگر، رئیس شورای شهر ارومیه نیز تأکید کرد: ما در شورای شهر پیگیر این موضوع هستیم. با همکاری و تعامل میان تعاونی فرهنگیان و شهرداری، امیدواریم مشکلات این منطقه هرچه زودتر برطرف شود.
محلهلر، صدای دغدغههای شهروندان از کوچهها و خیابانهای شهر است؛ این بار از فاز دو فرهنگیان، خیابان ستایش، جایی که مردم همچنان چشمانتظار تحقق وعدهها و تکمیل زیرساختها هستند.