با هوشیاری پلیس، مبلغ ۲۵ میلیارد ریال به حساب شهروند فریمانی که طعمه کلاهبرداری اینترنتی شده بود، بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان فریمان گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا و اعلام شکایتی مبنی بر اینکه فردی با درج آگهی جعلی خرید و فروش اینترنتی خوراک دام، از وی کلاهبرداری کرده است، بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ جواد سلطانی افزود: در این پرونده متهم به کلاهبرداری بعد از ارتباط اینترنتی شاکی با وی، تقاضای خرید خوراک دام به مبلغ ۲۵ میلیارد ریال می‌کند؛ اما مالباخته بعد از تحویل و ارسال بار، دیگر موفق به برقراری ارتباط و تماس با متهم نمی‌شود.

وی با بیان اینکه کارشناسان پلیس فتا با انجام تحقیقات فنی موفق شدند متهم را در استانی دیگر شناسایی کنند، ادامه داد: مبلغ کلاهبرداری شده به حساب مالباخته برگشت داده و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فریمان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هر‌گونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام‌رسان‌های موبایلی، مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی www.fata.gov.ir بخش ارتباطات مردمی، گزارش دهند.

به گفته سرهنگ سلطانی، علاوه بر این، شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ مربوط به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا، به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان در سراسر کشور است.