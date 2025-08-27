به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فریده جعفری در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: از این میزان، ۴۵۰ میلیارد تومان به بیماران خاص و صعب‌العلاج و ۳۱ میلیارد تومان نیز در حوزه درمان ناباروری اختصاص یافته است.

وی با اشاره به جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت استان اظهار کرد: در این مدت بیش از ۲ میلیون و ۱۴۶ هزار نفر، در مجموع ۱۰ میلیون بار به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کرده‌اند.

مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان‌غربی گفت: هم‌اکنون تمام بیمه‌شدگان صندوق روستایی و پنج دهک اول درآمدی که معادل ۸۱ درصد جمعیت بیمه‌شدگان استان هستند، بدون پرداخت حق بیمه و به‌صورت رایگان تحت پوشش خدمات بیمه سلامت هستند