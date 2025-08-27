به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس سازمان اطلاعات انتظامی لرستان در حاشیه پلمب چند واحد صنفی متخلف در منطقه کمالوند این شهرستان، اظهار کرد: در اجرای طرح برخورد با صنوف متخلف در سطح شهر خرم‌آباد، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان با تشکیل تیم ویژه و هماهنگی قضایی و همکاری ادارات مربوطه، از تعداد ۶۵ صنوف این شهرستان بازدید کردند.



سرهنگ رضا سبزواری افزود: در نتیجه این طرح تعداد ۴ واحد قهوه‌خانه به علت نداشتن پروانه کسب و عدم رعایت ضوابط صنفی و انتظامی پلمب شدند.



رئیس سازمان اطلاعات انتظامی لرستان، گفت: در ادامه این طرح از ۳۶ واحد اخذ تعهد، برای ۱۶ واحد دیگر اخطاریه پلمب و در بازرسی از صنوف متخلف ۲ هزار و ۴۰۰ نخ سیگار خارجی فاقد مجوز کشف شد.



سرهنگ سبزواری در پایان خاطرنشان کرد: کلیه اصناف ملزم به رعایت قوانین و مقررات صنفی و انتظامی هستند و توصیه‌های پلیس در این زمینه را جدی بگیرند.