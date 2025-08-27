سخنگوی دولت درخصوص برنامه دولت برای تعطیلی دو روزه هفته آینده گفت: دولت تصمیم برای تعطیلی را به استانداران سپرده است و هر استان بر اساس نیاز و شرایط تصمیم‌گیری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه ۵ شهریور هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره احتمال تعطیلی هفته آینده گفت: این موضوع به استانداران سپرده شده است و استانداران براساس نیاز استان خود می‌توانند تصمیم بگیرند بنابراین اعلام تعطیلات منوط به تصمیم استانداران است.

فاطمه مهاجرانی در ادامه با اشاره به کشف بیش از ۲۵۰ هزار ماینر غیرقانونی، افزود: این ماینر‌ها از سوله متروکه تا زمین‌های کشاورزی تا حتی اماکن اداری کشف و ضبط شده‌اند. فرآیند اکتشاف این ماینر‌ها ادامه دارد و امیدواریم که با سرعت هرچه بیشتر جلوی استفاده غیرقانونی از منابع عمومی کشور گرفته شود.

سخنگوی دولت در خصوص برنامه دولت برای رفع فیلترینگ، تاکید کرد: موضوع فعالیت صاحبان سکو‌های خارجی جز موضوعاتی است که در برخی کشور‌ها دنبال شده است و اجازه حضور این مالکان را داده‌اند، این اجازه در ایران نیز وجود دارد.

فاطمه مهاجرانی گفت: رفع فیلترینگ در دستور کار است و همانطور که می‌دانید رئیس‌جمهور، رئیس شورای عالی فضای مجازی است و می‌تواند به صورت دستوری نسبت به این موضوع اقدام کنند، اما از آنجا که نگاه دولت به وفاق و پذیرش موضوعات است، امیدواریم که با این پذیرش در ادامه راه، اختلافی ایجاد نشود و به اجماع برسیم.

سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به آمار طرح های تکمیل شده در یک سال فعالیت دولت، اظهار داشت: ۳۳ هزار و ۷۶۹ طرح به اتمام رسیده است که در روز‌های هفته دولت افتتاح می‌شود، هزینه اجرای این طرح ها عددی بالغ بر ۵۷۰ همت است که برای ۲۷۰ هزار نفر ایجاد اشتغال کرده است.

فاطمه مهاجرانی در ادامه تاکید کرد: دستاورد دولت در این بخش گفتمان صادقانه بامردم است، صداقت دولت در گفتار و تلاش مجدانه در حل مشکلات شاید نقطه تفاوت این دولت با دولت‌های گذشته باشد.

نگاه دولت به وفاق کاربردی ابزاری نیست

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید «با توجه به گذشت یک سال از فعالیت دولت، آیا دولت چهاردهم همچنان بر وفاق تاکید دارد؟»، گفت: نگاه دولت به وفاق نگاه باورمند است و نه کاربردی و ابزاری. دولت به وفاق باور دارد و مومن به وفاق است و لذا موضوع حل مساله را از طریق راهبرد وفاق دنبال می‌کند.

فاطمه مهاجرانی ادامه داد: دولت، دولت است چه دولت سیزدهم باشد و چه دولت چهاردهم و نباید کاری کنیم که مردم نسبت به دولت‌ها بی اعتماد شوند. دولت در عین حال که مطالبه‌گر تصمیمات گذشته است و با کسی تعارف ندارد، این رویکرد را دنبال می‌کند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید «آیا اعلام خط فقر برای دولت خط قرمز است؟»، گفت: به هیچ عنوان موضوعی به اسم محرمانه بودن نداریم، همانطور که رئیس‌جمهور محترم هم اشاره کردند مردم صاحبان اصلی مملکت هستند، مردم این موضوع را لمس می‌کنند و به هیچ وجه محرمانگی در این موضوع نداریم، اما مراقب هستیم که آنچه در داخل کشور گفته می‌شود به عنوان یک دستاویز برای رسانه‌های خارجی مورد استفاده قرار نگیرد.

فاطمه مهاجرانی درخصوص برنامه دولت برای تعطیلی دو روزه هفته آینده، گفت: دولت تصمیم برای تعطیلی را به استانداران سپرده است و لذا هر استان بر اساس نیاز و شرایط تصمیم‌گیری خواهد کرد.