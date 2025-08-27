به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تور ملی والیبال ساحلی رده سنی آزاد شیروان با همکاری هیئت والیبال، شهرداری شیروان و اداره کل ورزش و جوانان این شهر بر اساس قوانین فدراسیون جهانی از امروز چهارشنبه (پنجم شهریور) آغاز شد و به مدت سه روز پیگیری می‌شود.

مراسم قرعه کشی این مسابقات شب گذشته با حضور ۲۱ تیم شرکت کننده برگزار شد که دومین تور ملی ساحلی در سال جاری محسوب می‌شود. شهرستان مراغه میزبان نخستین تور ملی ساحلی امسال بود.

حسن بازدرهوا مسئول برگزاری مسابقات کمیته ساحلی، خسرو نادری رئیس هیئت والیبال شهرستان شیروان و مصطفی مقدم سرپرست فنی این مسابقات در مراسم قرعه کشی حضور داشتند.

مرحله مقدماتی این رقابت‌ها در هشت گروه آغاز شد و نتایج کامل ۱۲ دیدار روز نخست تور ملی ساحلی شیروان به قرار زیر است:

سوپر گوشت دهکده باچیان ۲ – گلد سنتر بجنورد صفر (۲۱ بر ۸ و ۲۱ بر ۱۲)

چک موز بندرترکمن ٢ – امید سنگ آهن بافق صفر (۲۱ بر ۱۶ و ۲۱ بر ۱۵)

آکادمی تابعی صفر – کانون افشین ۲ (۱۳ بر ۲۱ و ۱۰ بر ۲۱)

یزد ۲ – دیتلینگ خودرو رحیم زاده یک (۲۱ بر ۱۸، ۱۸ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۹)

ابزار و پارچه مبلی پایدار ۲ – پاس آق قلا صفر (۲۱ بر ۱۲ و ۲۲ بر ۲۰)

بورس سکه ایکلیم ۲ – شهرداری خانلق صفر (۲۱ بر ۱۰ و ۲۱ بر ۱۴)

سوپر گوشت دهکده باچیان شیروان ۲ – پاسارگاد نوین صفر (۲۱ بر ۸ و ۲۱ بر ۱۲)

امید سنگ آهن بافق ۲ – همراه صنعت خراسان یک (۲۱ بر ۱۷، ۲۰ بر ۲۲ و ۱۶ بر ۱۴)

کافی نت آتا صفر – کانون افشین ٢ (۱۰ بر ۲۱ و ۷ بر ۲۱)

یزد ۲ – پاس بجنورد صفر (۲۱ بر ۱۵ و ۲۱ بر ۱۶)

پرده سرای حمیدی صفر – ابزار و پارچه مبلی پایدار ۲ (۱۴ بر ۲۱ و ۱۲ بر ۲۱)

سنگ آهن بافق ۲ – اکسیژن پرو صفر (۲۱ بر ۳ و ۲۱ بر صفر)