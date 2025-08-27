معرفی دستگاه‌های برتر استان بوشهر در جشنواره شهید رجایی

در مراسم اختتامیه بیست و ششمین جشنواره شهید رجایی استان بوشهر که هم‌زمان با چهارمین روز هفته دولت برگزار شد، ۹ دستگاه اجرایی منتخب استان به عنوان دستگاه‌های برتر معرفی و از سوی استاندار بوشهر تقدیر شدند.