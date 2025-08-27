بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، استاندار بوشهر در این مراسم ضمن ادای احترام به شهیدان دولت، به ویژه رجایی و باهنر، گفت: هفته دولت زمانی برای قدردانی از تلاشهای کارکنان و الگوبرداری از روحیه خدمت صادقانه شهداست؛ خدمتی که پس از ۴۴ سال، نام و یاد شهیدان را در اذهان مردم ماندگار کرده است.
ارسلان زارع با تأکید بر اینکه رویکرد خدمت مبتنی بر صداقت و شفافیت، اساس ارتباط دولت و ملت است، افزود: بزرگترین سرمایه هر دولتی، اعتماد مردم است که باید آن را قدر دانست و با همین پشتوانه طی بیش از چهار دهه، ایران سرافراز ایستاده است.
وی همچنین رمز موفقیت دولت چهاردهم را الگوگیری از منش دکتر پزشکیان، رئیسجمهور، در ارتباط صادقانه با مردم دانست و حفظ اتحاد ملی را ضروری خواند.
استاندار بوشهر با اشاره به شعار «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» برای هفته دولت امسال، این ایام را فرصتی دانست تا با ترویج اتحاد و ارائه شفاف دستاوردها، اعتماد عمومی را تقویت و پیوند دولت و ملت را مستحکمتر کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر نیز در این مراسم با گرامیداشت هفته دولت اظهار داشت: مدیریت عملکرد از موضوعات مهم و محوری در کنترل و هدایت سازمانها به شمار میرود
اصغر ناصری با اشاره به فرایند ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در جشنواره شهید رجایی خاطر نشان کرد: بر اساس بررسی عملکرد شاخصهای تعیین شده در جشنواره شهید رجایی دستگاههای برتر معرفی شدهاند
وی ادامه داد: این ارزیابیها با رویکرد بهبود خدمات انجام شده است. در این فرایند و با توجه به ماهیت وظایف، همه دستگاههای اجرایی در ۶ گروه و ۳ محور تقسیم شده و از هر گروه یا محور، یک دستگاه که بیشترین امتیاز در میزان تحقق اهداف در شاخصهای ارزیابی سال ۱۴۰۳ را داشتهاند به عنوان دستگاه برتر معرفی شده است.
بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد سالیانه دستگاههای اجرایی، در محور اقتصادی و مالی، اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر به ریاست احمد حسینپور موفق به کسب رتبه برتر شد.
در گروه فرهنگی، علمی و آموزشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان به مدیریت محمود دشتیزاده عنوان دستگاه نمونه را به خود اختصاص داد.
همچنین در گروه سلامت و رفاه اجتماعی، اداره کل تعاون، کار رفاه اجتماعی استان به مدیریت مرتضی پروانه، دستگاه برتر معرفی شد.
در گروه تولیدی هم سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر به ریاست مرتضی بحرانی، گروه عمومی، امنیتی و قضایی اداره کل ثبت احوال استان بوشهر با مدیریت حیدر عمرانی حائز رتبه اول شدند.