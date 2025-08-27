تیم بسپارشیمی سپیدان در رقابت‌های هفته هشتم لیگ ملی چوگان ایران جام زنبق، به مقام قهرمانی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته هشتم لیگ ملی چوگان ایران در سال ۱۴۰۴ با نام جام زنبق گرامیداشت هفته دولت در بخش بانوان به میزبانی مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا برگزار و تیم بسپارشیمی سپیدان اصفهان قهرمان شد.

تیم‌های نزاجا، کانون چوگان البرز و فراجا با نمایش یک بازی دیدنی به ترتیب مقام دوم، سوم و چهارم را از آن خود کردند.

اسب لوییز به مالکیت حنانه کریمیان بهترین اسب و یلدا نریمانی از تیم بسپارشیمی سپیدان بعنوان بهترین بازیکن جام انتخاب شدند.

در حاشیه مراسم بازیکنان و میهمانان با اهدای شاخه گل یاد استاد محمود فرشچیان را گرامی داشتند.