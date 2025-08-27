یک قاچاقچی پرندگان در تایباد با حکم دادگاه به شش ماه حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست تایباد گفت: یک نفر متخلف که قصد خروج هفت قطعه پرنده از نوع چکاوک وحشی را از طریق مرز دوغارون به خارج از مرز‌های کشور داشت، توسط ماموران اداره کل گمرک شهید ناصری دوغارون توقیف شد.

یوسف اربابی افزود: کارشناسان حفاظت محیط زیست ارزش این تعداد پرنده را بیش از ۱۶ میلیون تومان برآورد کردند و پرونده متهم به منظور رسیدگی و انجام مراحل قانونی، تحویل مرجع قضایی شد.

او ادامه داد: دادسرای عمومی و انقلاب تایباد نیز با استناد به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مجازات اسلامی، فرد قاچاقچی را به شش ماه حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی ۸۲ میلیون تومانی محکوم کرد.

اربابی گفت: البته دستگاه قضایی در مجازات حبس این متخلف به علت نداشتن سابقه کیفری و پشیمانی، تخفیف اعمال و وی را به پرداخت سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان جایگزین یک ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

سه سال حبس برای شکار غیرمجاز پرندگان

وی با اشاره به پرونده‌ای دیگر اضافه کرد: همچنین یک نفر شکارچی متخلف به دلیل شکار غیرمجاز پرندگان در دادگاه به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست تایباد تصریح کرد: ماموران یگان حفاظت محیط زیست و فرماندهی انتظامی تایباد در یک عملیات مشترک، منزل این شکارچی متخلف را بازرسی کردند و در نهایت موفق به کشف لاشه دو بهله دلیجه، پنج قطعه کبک و یک قطعه مینای وحشی به همراه قفس ویژه صید پرندگان شدند.

اربابی تاکید کرد: اداره حفاظت محیط زیست و دیگر دستگاه‌های امنیتی در مقابل خسارت به محیط زیست و حیات وحش با هیچ فردی مماشات نخواهد کرد.