پخش زنده
امروز: -
دانشگاه آزاد اسلامی جزئیات نحوه پذیرش و پرداخت شهریه دانشجویان غیرایرانی غیرمقیم در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پذیرش دانشجویان غیرایرانی غیرمقیم در دانشگاه آزا اسلامی، در قالب مدلهای مختلف تحصیلی از جمله خودگردان، بینالملل، داخلی، انتقالی و دورههای دستیاری و تکمیلی انجام میشود.
در این مدل پذیرش، موارد خاص برای دانشجویان غیرایرانی غیرمقیم مطابق قوانین و مقررات تعیین شده است. داوطلبان باید پس از رعایت شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش و مراجعه به سامانههای مشخص شده، پس از صدور سند پذیرش، شهریه دروس انتخابی خود را مطابق نرخ ارز به دلار و به صورت سالانه پرداخت کنند.
میزان شهریه دانشجویان غیرایرانی غیرمقیم در گروههای عمده تحصیلی، غیرپزشکی و علوم پزشکی، در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح جدول اعلام شده توسط دانشگاه است. به طور نمونه، شهریه برخی مقاطع و رشتهها از ۳۰۰ تا ۲،۰۰۰ دلار متغیر است که بر اساس سطحبندی و گروه تحصیلی متفاوت خواهد بود.
دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرده است که داوطلبان میبایست پس از پذیرش نهایی و صدور سند پذیرشی، شهریه را مطابق جدول و سطحبندی اعلام شده پرداخت کنند تا فرآیند ثبتنام کامل و رسمی شود.