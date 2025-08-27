پخش زنده
با پیگیریهای سازمان بازرسی؛ مشکل تجهیز پایانه مرزی شلمچه به دستگاه ایکس ری برطرف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی بازدید میدانی حجتالاسلام انصاریفرد بازرس کل استان خوزستان از پایانه مرزی شلمچه، یکی از مهمترین مشکلات زیرساختی این مرز کمبود دستگاههای ایکسری بود که با ورود و پیگیری سازمان بازرسی برطرف شد.
در بازدید مذکور که با هدف هماهنگی میان دستگاههای اجرایی صورت گرفته بود، بازرس کل استان بر ضرورت تجهیز پایانه به امکانات کنترلی و رفاهی تأکید و موضوع کمبود دستگاههای ایکسری کامیونی را به عنوان یکی از موانع اصلی در مبادلات تجاری و رونق اقتصادی منطقه و کشور مطرح کرد.
با پیگیریهای مستمر سازمان بازرسی و همکاری دستگاههای مسئول، این مشکل رفع و دستگاههای ایکسری کامیونی در پایانه مرزی شلمچه نصب و به بهرهبرداری رسید.