سازمان مالیاتی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: صادرکنندگانی که مازاد ارز حاصل از صادرات سال‌های قبل از ۱۴۰۲ را به کشور بازگردانده‌اند، در محاسبه معافیت‌های مالیاتی سال ۱۴۰۲ صادرکنندگان منظور خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: نظر به اینکه روش محاسبه رفع تعهد ارزی از سال ۱۴۰۲ کوتاژمحور است لیکن در مواردی مازاد برگشت ارز از سنوات قبل صادرکنندگان برای رفع تعهد کوتاژ‌های سال ۱۴۰۲ نیز اعلام شده است، لذا به منظور حفظ حقوق صادرکنندگان ارز برگشتی در سنوات قبل از سال ۱۴۰۲ که بابت رفع تعهد صادرات ۱۴۰۲ بصورت کوتاژمحور لحاظ شده باشد در محاسبه میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بابت استفاده از معافیت مالیاتی منظور خواهد شد.