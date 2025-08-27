مردي ميانسال و يک دختربچه حدودا ۷ ساله عضو يک خانواده، در جریان نزاع و اختلافات خانوادگي و اصابت گلوله، جان خود را از دست داده اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،فرمانده انتظامي کهنوج گفت: در پي اعلام وقوع قتل در يکي از محله هاي سطح شهر و با حضور ماموران پليس آگاهي، مشخص شد مردي ميانسال و يک دختربچه حدودا ۷ ساله عضو يک خانواده، در جریان نزاع و اختلافات خانوادگي و اصابت گلوله، جان خود را از دست داده اند.

سرهنگ "احمديوسفي" ادامه داد: با اقدامات اطلاعاتي، ۴ نفر از افرادي که در محل درگيري حضور داشتند کمتر از ۲۴ ساعت دستگير و سلاح به کار رفته نيز کشف شد که نتيجه اقدامات بعدي متعاقبا اعلام خواهد شد.