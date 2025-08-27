پخش زنده
امروز: -
مراسم پایانی مرحله شهرستانی لیگ ملی جت (جهاد تبیین) بین دانش آموزان در همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، جانشین رئیس لیگ جت کشور در این مراسم گفت: ۳۵۰ هزار تیم دانشآموزی از سراسر کشور در این دوره از مسابقات شرکت کردند.
عباسی افزود: این رویداد بزرگ با هدف ارتقاء سواد رسانهای و توانمندسازی دانشآموزان در تولید محتوای مؤثر، بهویژه در زمینه جهاد تبیین برگزار شد.
او با تأکید بر اهمیت این مشارکت گسترده، هدف اصلی مسابقات را تقویت بنیانهای فکری و مهارتی نسل جوان در مواجهه با چالشهای رسانهای و تولید محتوای آگاهانه عنوان کرد.