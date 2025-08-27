پخش زنده
امروز: -
مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران گفت: این شرکت موفق شده در بورس انرژی بیش از ۱۵۸۲ میلیون مترمکعب گاز برای عرضه تخصیص دهد که از این مقدار بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب معامله شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران با اشاره به عملکرد یک ساله این شرکت در دولت چهاردهم، از پیشبرد طرحهای کلیدی در حوزه بهینهسازی انرژی و توسعه منابع تجدیدپذیر خبر داد و گفت: این اقدامها با تکیه بر آییننامههای قانونی و مشارکت بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان، نقشی مؤثر در پیشبرد اهداف پایداری انرژی ایفا کردهاند.
علی اصغر رجبی با اشاره به اینکه چالش اصلی در اجرای طرحهای بهینهسازی همواره تأمین منابع مالی بوده است، افزود: شرکت ملی گاز ایران با تکیه بر آییننامه بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست مصوب سازمان برنامه و بودجه و سایر مصوبات قانونی مرتبط، توانسته این مشکل را مدیریت کند.
بیش از ۷۸۰ میلیون مترمکعب گاز در صف عرضه
مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر عملکرد این شرکت تصریح کرد: این شرکت موفق شده در بورس انرژی بیش از ۱۵۸۲ میلیون مترمکعب گاز برای عرضه تخصیص دهد که از این مقدار بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب معامله شده است و بیش از ۷۸۰ میلیون مترمکعب دیگر در صف عرضه قرار دارد.
رجبی با بیان اینکه بالاترین قیمت ثبتشده برای گواهیهای اوج، ۱۷ هزار تومان و برای غیراوج، ۸ هزار تومان بوده است، اظهار کرد: این اقدام یکی از مکانیسمهای مهم تأمین مالی پروژههای بهینهسازی انرژی در کشور بهشمار میرود.
مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران به تکالیف رئیسجمهور در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و افزود: مطابق مصوبه، باید در چهار سال، در مجموع ۲۰ درصد از مصرف برق ساختمانهای اداری از طریق منابع تجدیدپذیر تأمین شود که بر این اساس، شرکت ملی گاز ایران امسال توانسته از مجموع ۱۳ میلیون کیلووات ساعت برق هدفگذاریشده، ۳.۵ میلیون کیلووات ساعت آن را از انرژی خورشیدی تأمین کند.
ساخت نیروگاه ۱۲۰ مگاواتی؛ در دست اقدام
مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران درباره برق صنعتی گفت: طبق مصوبه، باید در مدت پنج سال، سالانه یک درصد از برق مصرفی صنعت، از انرژیهای تجدیدپذیر تأمین شود که همسو با آن تولید ۲۰۰ میلیون کیلووات ساعت برق صنعتی از منابع تجدیدپذیر برنامهریزی شده و ساخت نیروگاهی ۱۲۰ مگاواتی با سرمایهگذاری بخش خصوصی و هزینهای بالغ بر ۴ همت در دست اقدام قرار دارد، این در حالی است که مطالعات پایه و انتخاب زمین برای پروژه نیز در حال انجام است.
رجبی به طرح های بهینهسازی موتورخانهها اشاره و تأکید کرد: بیش از ۳۲۹ هزار موتورخانه بهینهسازی خواهد شد و هوشمندسازی ۱۰۰ هزار موتورخانه نیز امسال از استان کردستان آغاز شده است.
مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران درباره دیگر اقدامهای نوین در این حوزه یادآور شد: طرح های هیدروژن و استفاده از دادهها و فناوریهای نوین در بخش خانگی نیز در مرحله برنامهریزی و تدوین دستورعمل قرار دارند و بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان در قالب شرکتهای کارور میتوانند در این حوزه مشارکت داشته باشند. این اقدامها نشاندهنده تعهد شرکت ملی گاز ایران به کاهش مصرف انرژی، ارتقای بهرهوری و توسعه پایدار منابع انرژی در کشور است.