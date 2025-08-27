تیم هندبال دختران جوان کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ - ازبکستان، مقابل هنگ‌کنگ به برتری رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال جوانان دختر ایران که با دو پیروزی در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی آسیا و کسب ۴ امتیاز به‌عنوان تیم سوم گروه B به مرحله اصلی این رقابت‌ها صعود کرد، در پنجمین بازی خود مقابل هنگ‌کنگ به میدان رفت و با نتیجه ۳۹-۲۰ به یک پیروزی پرگل رسید. ملی‌پوشان دختر کشورمان نیمه نخست این دیدار را نیز با نتیجه ۲۰-۱۰ به سود خود رقم زدند.

پیش از این، هند مقابل قزاقستان با نتیجه ۳۳ – ۳۴ به برتری رسید؛ بنابراین دو تیم ایران و هند باید برای کسب رده پنجم جام هجدهم روبروی هم صف‌آرایی کنند.

این دیدار جمعه، ۷ شهریور از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت کشورمان برگزار می‌شود.

در دیگر دیدار‌های امروز و در مرحله نیمه نهایی ژاپن، چین را پیش رو دارد و چین تایپه باید مقابل کره‌جنوبی به میدان برود.

هجدهمین دوره مسابقات هندبال جوانان دختر قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ - ازبکستان جمعه با برگزاری دیدار‌های رده‌بندی و فینال به کار خود پایان می‌دهد.