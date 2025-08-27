دردیدار معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با استاندار آذربایجان‌غربی ضمن بررسی وضعیت شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان، بر ضرورت ارتقای شاخص‌های مدیریت شهری و روستایی و تقویت زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سیدمحمد مجابی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور عصر امروز با رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این دیدار با قدردانی از حمایت‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، گفت: آذربایجان‌غربی با توجه به موقعیت مرزی و ظرفیت‌های ویژه اقتصادی، نیازمند نگاه ویژه در تأمین اعتبارات و اجرای طرح‌های عمرانی است تا بتواند خدمات مطلوب‌تری به شهروندان و روستاییان ارائه دهد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز با اشاره به نقش محوری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در توسعه متوازن مناطق، افزود: بخش عمده‌ای از برنامه‌های وزارت کشور در حوزه مدیریت شهری و روستایی معطوف به افزایش بهره‌وری منابع، توانمندسازی نیرو‌های انسانی و استفاده از ظرفیت‌های بومی هر منطقه است.

در این دیدار دو طرف ضمن بررسی وضعیت شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان، بر ضرورت ارتقای شاخص‌های مدیریت شهری و روستایی و تقویت زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی و بر ادامه همکاری‌های مشترک به‌ویژه در زمینه توسعه زیرساخت‌های شهری، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، مدیریت پسماند و تقویت دهیاری‌ها در روستا‌های محروم تأکید کردند.