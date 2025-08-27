پخش زنده
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت: با اجرای اقدامات اصلاحی و نصب تجهیزات کنترلی در بلوار حادثه خیز الغدیر، آمار فوتیهای این بلوار که در سال ۱۴۰۲ به ۱۷ نفر رسیده بود، در سال جاری به صفر کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، رضا خانهزاد یزدی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم روز چهارشنبه در گفت وگویی به مناسبت هفته دولت، اظهار کرد: شناسایی و اصلاح نقاط حادثهخیز از رسالتهای اصلی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم است و نتایج اقدامهای انجامشده، کاهش معنادار تلفات رانندگی در سطح شهر را به همراه داشته است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳ قم شاهد کاهش ۲۱ درصدی فوتیهای ناشی از تصادفها بوده و در چهار ماه امسال نیز این رقم ۱۲ درصد کاهش یافته است که بیانگر اثرگذاری اقدامهای اصلاحی است.
خانهزاد یزدی با اشاره به توسعه سامانههای ثبت تخلف سرعت گفت: از سال ۱۴۰۲ تاکنون تعداد این سامانهها از هفت مورد به ۶۲ مورد افزایش یافته و شهرداری قم توانسته در زمینه کاهش نرخ فوتیهای تصادفها رتبه نخست کلانشهرها را به دست آورد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم با اشاره به آمار فوتی عابران پیاده تصریح کرد: با ایمنسازی محورهای پرخطر به ویژه اطراف مدارس، در چهار ماه امسال ۴۱ درصد کاهش فوتی عابران پیاده ثبت شده است.
وی در عین حال با ابراز نگرانی از روند افزایشی فوتیهای موتورسواران یادآور شد: امسال ۱۶ مورد فوتی مربوط به این قشر ثبت شده که نیازمند برخوردهای ملی و برنامهریزی ویژه است.
خانهزاد یزدی گفت: حدود ۹۸ درصد موتورسواران از کلاه ایمنی استفاده نمیکنند و در این زمینه اتوبوس ویژهای برای آموزش رانندگان متخلف تجهیز شده است. همچنین آموزشهای مدرسهای با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد چراکه بخشی از فوتیهای موتورسواران در سال گذشته مربوط به دانشآموزان زیر ۱۸ سال بوده است.
وی خاطرنشان کرد: شهرداری قم علاوه بر رفع نقاط حادثهخیز، ایمنسازی محورها را با اقدامهایی همچون نصب پلهای عابر پیاده، تقویت روشنایی مسیرها، خطکشی و هرس درختان ادامه خواهد داد.