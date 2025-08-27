پیکر مرحوم امامعلی حبیبی، دارنده نخستین مدال طلای المپیک ایران و اسطوره کشتی جهان، امروز در بابل تشییع و در زادگاهش روستای درزیکلا به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در مراسمی باشکوه و با حضور جمعی از مسئولان، پیشکسوتان ورزش، چهره‌های کشتی و دوستداران این رشته، پیکر مرحوم امامعلی حبیبی، نابغه کشتی جهان و دارنده نخستین مدال طلای المپیک ایران، امروز چهارشنبه ۵ شهریور در بابل تشییع شد.

این مراسم از مقابل اداره ورزش و جوانان شهرستان آغاز و با همراهی مردم قدرشناس مازندران تا زادگاه وی در روستای درزیکلای بابل ادامه یافت؛ جایی که پیکر این قهرمان ملی در خاک آرام گرفت.

امامعلی حبیبی، ملقب به «ببر مازندران»، با افتخارات جهانی و المپیکی خود، یکی از ستون‌های تاریخ کشتی ایران بود. او در المپیک ۱۹۵۶ ملبورن، نخستین طلای تاریخ ورزش ایران را به نام خود ثبت کرد و سال‌ها در عرصه‌های جهانی پرچم کشور را بالا نگه داشت.

ایوب رضوانی گزارش می دهد