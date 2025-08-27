کاپیتان تیم هندبال جوانان دختر ایران، دومین بار عنوان بهترین بازیکن زمین را در جام هجدهم قهرمانی آسیا به دست آورد.

هندبال جوانان آسیا؛ آسمان بدوی، بهترین بازیکن دیدار ایران و هنگ‌کنگ

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آسمان بدوی، بازیکن و کاپیتان تیم هندبال جوانان دختر ایران در پایان بازی با هنگ‌کنگ در هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا که با پیروزی ۲۰-۳۹ ملی‌پوشان کشورمان همراه بود، یکبار دیگر به عنوان بهترین بازیکن زمین شناخته شد.

آسمان بدوی پیش از این در دیدار با قرقیزستان هم که با پیروزی پرگل ۱۲ -۷۷ تیم ملی کشورمان همراه بود، عنوان برترین بازیکن زمین را به نام خود زد.

هجدهمین دوره مسابقات هندبال جوانان دختر قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ ازبکستان، ۷ شهریور با برگزاری دیدار‌های رده‌بندی و فینال به کار خود پایان می‌دهد.