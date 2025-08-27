به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، خسرو سامری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با اشاره به وضعیت پروژه‌های مسکن ملی در استان قم اظهار کرد: ۸۶ هزار واحد مسکن ملی در قم هم‌اکنون در حال ساخت است که در پردیسان، قنوات، طایقان و سایر مناطق استان به اجرا درآمده‌است.

وی تصریح کرد: ۸۳ تا ۸۴ درصد پروژه‌ها بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند و تنها در سایت ۵۶۰ هکتاری پردیسان ۳۶ هزار واحد مسکونی با سرعت بالا در حال ساخت است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، بین ۱۵ تا ۲۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سالجاری به متقاضیان تحویل خواهد شد و این روند در سال آینده نیز ادامه دارد.

سامری در پایان یادآور شد: معاون وزیر راه و شهرسازی پس از بازدید از پروژه‌های قم، این طرح‌ها را به‌عنوان یک «ابر پروژه ملی» توصیف کرد و عملکرد قم را الگویی برای سایر استان‌ها دانست.

گفتنی است طرح نهضت ملی مسکن در استان قم در قالب ۱۲ سایت در حال انجام است؛ در شهرک شهید رییسی قم ۳۰ هزار واحد، شهرک شهید سلیمانی پنج هزار و ۲۰۰ واحد، سایت قنوات ۱۴ هزار واحد، سایت ۲۲ هکتاری هزار و ۷۹۲ واحد، سایت ۲۷ هکتاری هزار و ۷۰۰ واحد، سایت کهک ۴۰۰ واحد، سایت طایقان چهار هزار واحد، سایت پرنیان ۳۰ هزار واحد، شهر جعفریه هزار و ۲۰۰ واحد، سلفچگان ۴۴۰ واحد و در شهر دستجرد ۴۸ واحد در قالب این طرح در دست احداث است.

واحد‌های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در شهرک‌های شهید سلیمانی، شهید رییسی و سایت‌های ۲۲،۲۷ و ۱۷ هکتاری به صورت آپارتمانی در سایر سایت‌ها بصورت ویلایی و یک طبقه حیاط دار در دست اجراست.