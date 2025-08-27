پخش زنده
پنج طرح عمرانی در حوزههای روستایی و خدماتی با اعتبار ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در شهرستان جوین به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان جوین در آیین افتتاح طرحهای عمرانی شهرستان جوین گفت: این طرحها شامل افتتاح دهیاری منجشیرین با زیربنای ۱۲۰ متر و مساحت ۴۰۰ مترمربع و با اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، بهسازی گلزار شهدای روستای جلمبادان در زمینی به مساحت ۴۵۰ متر مربع و آسفالت معابر روستای جلمبادان به نمایندگی از چهار روستای منطقه با ۱۵ هزار متر آسفالت و پنج میلیارد تومان اعتبار است.
علیاکبر آزادواری افزود: بهرهبرداری از مجتمع آبرسانی رامشین با اعتبار پنج میلیارد تومان و بهسازی خانه بهداشت روستای برغمد با اعتبار ۷۵۰ میلیون تومان از دیگر طرحهای افتتاحشده در شهرستان جوین بود.
وی با تاکید بر اهمیت این طرحها در ارتقای سطح خدماترسانی و بهبود زیرساختهای مناطق روستایی شهرستان، تاکید کرد: اجرای این طرحها نقش مهمی در توسعه و رفاه مردم روستاهای منطقه خواهد داشت.