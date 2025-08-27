به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بر اساس اعلام شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان، این طرح با مدت زمان اجرای ۱۸ ماه و سرمایه‌گذاری افزون بر ۶۰ میلیارد تومان اجرا می‌شود.

ظرفیت نهایی تصفیه‌خانه ۶۰ مترمکعب خواهد بود و در مرحله نخست، امکان تصفیه ۲۰۰ مترمکعب فاضلاب صنعتی و بهداشتی واحد‌های مستقر در شهرک فراهم خواهد شد.

احداث این تصفیه‌خانه علاوه بر تأمین الزامات زیست‌محیطی و بهبود شرایط بهداشتی، زیرساختی مهم برای توسعه صنایع و جذب سرمایه‌گذاران در شهرک صنعتی اسدآباد به شمار می‌آید و نقشی مؤثر در ارتقای بهره‌وری منابع آبی و پایداری تولید در منطقه ایفا خواهد کرد.

این طرح از جمله طرح‌های هفته دولت در استان همدان است که با هدف توسعه متوازن زیرساخت‌های صنعتی و افزایش توان رقابتی واحد‌های تولیدی به اجرا درآمده است.