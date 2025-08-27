بهره برداری از ۸۲ طرح عمرانی و اقتصادی در الیگودرز
فرماندار الیگودرز گفت: همزمان با هفته دولت ۸۲ طرح عمرانی و اقتصادی با بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی، دولتی و تسهیلاتی در این شهرستان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرماندار الیگودرز گفت: به مناسبت هفته دولت ، افتتاح ۸۲ پروژه دولتی، خصوصی و مربوط به شهرداریها و دهیاریها طی این هفته در دستور کار قرار گرفته است.
مهدی اداوی افزود: این پروژهها شامل چندین طرح هادی روستایی، طرحهای شهرداری، مسکن محرومین، اقتصادی و عمرانی با سرمایهگذاری دولت و بخش خصوصی است و تلاش میشود به جز در موارد خاص، هیچ کلنگزنی جدیدی تا زمان تکمیل پروژههای نیمهتمام انجام نشود.
وی گفت: بنای دولت در مواجهه با مردم شفافیت و راستگویی است بنابراین حتی پروژههایی با ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی افتتاح نمیشود بلکه باید یک طرح به طور کامل توان خدمات دهی داشته باشد تا به افتتاح برسد.
فرماندار الیگودرز ادامه داد: کارخانه کیک و کلوچه شهرستان الیگودرز با ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی، بیش از یک هزار میلیارد تومان هزینه داشته و بزودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
اداوی همچنین به برنامههای فرهنگی هفته دولت اشاره کرد و افزود: در این ایام اقدامات متنوعی همچون دیدارهای مردمی، میز خدمت در مساجد، دیدار با خانوادههای معظم شهدا و نشست با امام جمعه الیگودرز برنامه ریزی شد.
وی گفت: نظام جمهوری اسلامی تاکنون خدمات شایانی به شهرستان پهناور و محروم الیگودرز ارائه کرده است و دولت فعلی نیز در ادامه این روند، با تکمیل پروژههای کلیدی، خدمات زیربنایی و مهمی را برای مردم رقم خواهد زد.