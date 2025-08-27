پخش زنده
به مناسبت هفته دولت چند طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان سبزوار به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار گفت: ۴۰۰ میلیارد ریال طرحهای مخابراتی در سطح شهرستان سبزواربه بهره برداری رسید که با بهره برداری از این طرح ها پوشش تلفن همراه و اینترنت پرسرعت در شهرستان تا حدودی بهبود یافته است.
حامد قربانی افزود: همچنین طرح بهسازی معابر و نهضت آسفالت روستاها همزمان در ۹ روستای بخش مرکزی با اعتبار بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال با مشارکت بنیاد مسکن و دهیاریها به بهره برداری رسید.
وی گفت: در راستای تدابیر امنیتی و پدافند غیر عامل به همت شرکت منطقه نفتی سبزوار و اداره کل راه و شهرسازی ساخت پارکینگ جدید نفتکشها آغاز شد.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سبزوار با بیان اینکه در حوزه آموزش و پرورش علاوه بر تکمیل طرحهای آموزشی در قالب نهضت مدرسه سازی زمینهای چمن مصنوعی متعدد در دست ساخت است گفت: زمین چمن ورزشی با ابعاد ۲۰ در ۴۰ متر و با هزینهای بالغ بر ۷۰۰ میلیون تومان در دبیرستان پسرانه استعدادهای درخشان دوره اول شهید بهشتی امروز به بهره برداری رسید
قربانی افزود:: با توجه به قدمت سبزوار در رشته ورزش زورخانهای و پهلوانی کشور عملیات اجرایی احداث زورخانه در سبزوار با کمک بودجه ملی و حمایت خیران آغاز شد.