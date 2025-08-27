پخش زنده
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس گفت: اگر صنعت پتروشیمی بهطور کامل به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، بسیاری از چالش امروز برطرف میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محمد شریعتمداری» امروز (چهارشنبه، پنجم شهریور) در سیوسومین نشست مدیران عامل شرکتهای تولیدی صنایع پتروشیمی با تأکید بر مشکلات پیش روی صنعت اظهار کرد: نخستین چالش صنعت پتروشیمی در سطح راهبردی، نبود نقشه راه یکپارچه است. تاریخچه صنعت پتروشیمی نشان میدهد اقدامهای گذشته، بهویژه در حوزه خصوصیسازی اگرچه در ذات خود اقدامی مثبت بود، بهدلیل نبود تدبیر و برنامهریزی صحیح، پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته است.
وی با بیان اینکه امروز جهان به سمت گام پنجم صنعتی حرکت میکند و تغییرات بزرگی در شیوه مصرف و الگوهای توسعه صنعتی در حال شکلگیری است، گفت: اگر صنعت پتروشیمی ایران با این تحولات همراه نشود، بخش بزرگی از ظرفیت آن بلااستفاده میماند. افزون برآن آینده صنعت باید بر مبنای واقعیتهای جهانی و نیازهای آینده طراحی شود.
لزوم واگذاری براساس تدبیر و برنامه جامع
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس با تأکید بر اینکه تنها راه توسعه صنعت پتروشیمی ایران خصوصیسازی واقعی است، یادآور شد: اگر این صنعت بهطور کامل به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، بسیاری از مشکلات امروز برطرف میشود، اما این بار باید این واگذاری با تدبیر و براساس یک برنامه صحیح و جامع انجام شود.
شریعتمداری با اشاره به چالشهای اساسی صنعت پتروشیمی افزود: یکی از نگرانیهای جدی بحران خوراک در آینده نزدیک است. امروز واحدهای پتروشیمی، بهویژه در مجموعه خلیجفارس، بیشترین سودآوری را دارند، اما اگر قراردادهای بلندمدت خرید خوراک تضمین نشود و برای متنوعسازی منابع خوراک برنامهریزی صورت نگیرد، این مزیت بهسرعت از دست خواهد رفت.
وی با بیان اینکه مدیریت منابع و محدودیت منابع مالی نیز بهطور مستقیم آینده صنعت را تهدید میکند، اظهار کرد: اگر منابع مالی داخلی و خارجی مورد نیاز برای توسعه صنعت تأمین نشود، بدون تردید با بحرانهای جدی مواجه میشویم. امروز باید سازوکاری ایجاد شود که تأمین مالی صنعت پتروشیمی بهصورت پایدار و کارآمد تضمین شود.
تحول دیجیتال کلید توسعه صنعت پتروشیمی
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس یکی از اولویتهای اصلی صنعت را تحول دیجیتال دانست و بیان کرد: جهان بهسرعت به سمت دیجیتالی شدن و استفاده از فناوریهای نو مانند هوش مصنوعی حرکت میکند. اگر صنعت پتروشیمی ایران در این مسیر گام برندارد، فاصله ما با رقبای جهانی روزبهروز بیشتر میشود. امروز نیازمند آن هستیم که کارگروهی تخصصی در صنعت پتروشیمی تشکیل شود تا بهصورت یکپارچه، فرآیند هوشمندسازی و دیجیتالی کردن صنعت را پیش ببرد.
شریعتمداری با بیان اینکه برای پیشتازی صنعت پتروشیمی در آینده، باید سه محور اساسی را همزمان دنبال کرد، ادامه داد: تأمین پایدار خوراک، فراهم کردن منابع مالی مطمئن و حرکت جدی به سمت تحول دیجیتال و هوشمندسازی، میتواند جایگاه صنعت پتروشیمی ایران را در سطح منطقه و جهان تثبیت کند.
وی بر لزوم ایجاد سازوکارهای مالی جدید برای حمایت از صنعت پتروشیمی گفت: یکی از راهحلهای اساسی، تأسیس صندوق توسعه صنایع شیمیایی است؛ صندوقی مشترک که همه شرکتهای پتروشیمی در آن عضو باشند و سهم داشته باشند. چنین نهادی میتواند پشتوانهای برای تأمین مالی پروژههای توسعهای صنعت باشد.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس با تأکید بر اینکه حل مشکلات ساختاری مثل مالیات، ثبت سفارش، تأمین ارز و تضمین پایدار انرژی نیازمند تصمیمگیری و اصلاحات بنیادین در سطح عالی دولت است، یادآور شد: تنها با چنین رویکردی میتوان زمینه رشد پایدار و سرمایهگذاری مطمئن در صنعت پتروشیمی را فراهم ساخت.