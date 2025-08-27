ترکیب تیم ملی دو و میدانی نابینایان و کم بینایان اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان - هند مشخص شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نفرات نهایی تیم ملی دو و میدانی نابینایان و کم بینایان اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان، با اعلام کادر فنی معرفی شدند.

اردوی این تیم ۵ تا ۳۱ شهریور به صورت غیرمتمرکز در حال برگزاری است.

بر همین اساس؛ مهدی اولاد، امیرحسین علیپور، حسن باجولوند، هاجر صفرزاده و فاطمه امیرزادگانی ورزشکاران اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان خواهند بود.

تیم ملی با حضور مصطفی بهرامی و مهدی موسوی به مسابقات اعزام می شود.

مسابقات دو و میدانی نابینایان و کم بینایان قهرمانی جهان ۵ تا ۱۳ مهر در هند برگزار خواهد شد.