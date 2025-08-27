پخش زنده
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: دشمنان تصور میکنند با حذف فیزیکی اشخاص انقلابی میتوانند جلوی پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران را بگیرند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل امروز در مراسم غبارروبی و گل افشانی مزار شهدای تبریز به مناسبت هفته دولت و روز مبارزه با تروریسم افزود: ملت ایران سالهای سال زیر سلطه استعمار و استکبار بود تا اینکه با قیام خود علیه طاغوت به پیروزی دست یافت و ملتی که با پشتیبانی خداوند متعال پیروز شده همواره در مقابل توطئهها ایستادگی کرده است.
وی ادامه داد: دشمن بعد از پیروزی انقلاب با ترفندهای مختلف تلاش کرده است ایستادگی مردم ابران را دچار آسیب کند و برای همین بارها دست به ترور مسئولان مکتبی و انقلاب و خدوم زد که به شهادت رساندن شهید رجایی و باهنر یارانشان یکی از این توطئهها بود چرا که فکر می کرد با حذف فیزیکی میتواند جلوی ایستادگی مردم و پیشرفت نظام را بگیرد، اما مردم همیشه ثابت کرده اند اراده آنها قویتر از توطئههای دشمنان است.
سرمست استاندار آذربایجان شرقی هم در این مراسم گفت: مردم ایران همیشه در سختترین شرایط در کنار نظام جمهوری اسلامی بودهاند و حتی خیلیها جانشان را فدای انقلاب و کشور کردهاند و امروز وظیفه ما در قبال این همه مقاومت و ایستادگی سنگینتر از همیشه است
وی افزود: تنها کاری که میتوانیم در قدرشناسی از ملت انجام دهیم خدمت خالصانه و صادقانه به آنها است.