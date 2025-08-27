همزمان با هفته دولت، ۵۴ پروژه عمرانی، ورزشی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در شهرستان میبد افتتاح شد.

بهره‌برداری از ۵۴ پروژه عمرانی، ورزشی و خدماتی در میبد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در مراسمی همزمان با هفته دولت، ۵۴ پروژه عمرانی، ورزشی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در شهرستان میبد افتتاح شد.

افتتاح سالن تنیس روی میز شهیدیه با زیربنای ۱۲۰۰ متر مربع و اعتبار ۳۱ میلیارد تومان، برق‌رسانی به طرح ۲۲۰ واحدی نهضت ملی مسکن شهر بفروئیه با ۶ میلیارد تومان اعتبار، افتتاح ۷پروژه شهرداری میبد شامل آسفالت و بهسازی معابر با ۴۷ میلیارد تومان هزینه، افتتاح نیروگاه خورشیدی ۱۹ مگاواتی در شهرک صنعتی ۲ با سرمایه‌گذاری ۶۶۵ میلیارد تومان بخش خصوصی و تأمین زمین و زیرساخت از سوی دولت از مهمترین پروژه های مورد بهره برداری در میبد بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در این مراسم با اشاره به سیاست‌های دولت در تأمین انرژی گفت: تاکنون نزدیک به ۵ هزار مگاوات مجوز احداث نیروگاه خورشیدی در استان یزد صادر شده است که از این میزان، ۴۲۴ مگاوات وارد مدار شده است. طلایی مقدم تأکید کرد تلاش می‌شود این پروژه‌ها سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.

پیش از آغاز افتتاح‌ها، معاون عمرانی استاندار با حضور در گلزار شهدای شهیدیه و مزار آیت‌الله حاج شیخ محمد ابراهیم اعرافی، امام جمعه فقید میبد، به مقام شهدا و علما ادای احترام کرد.