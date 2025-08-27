پخش زنده
بیش از ۱۳ هزار مستعد در ورزش ملی کشتی در استان اصفهان شناسایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ ۵ شهریور هرسال به مناسبت سالروز تولد جهان پهلوان تختی به نام روز ملی کشتی نامگذاری شده است.
روزی که بیانگر اهمیت این ورزش ملی و نخست ایرانیان است، ورزشی که در دنیا آن را به نام ایرانی میشناسند.
رئیس هیئت کشتی استان با بیان اینکه افزایش زیرساخت ها، حضور پرتعداد باشگاه ها، استفاده از مربیان با دانش، برگزاری منظم و مستمر مسابقات مختلف و کشف استعدادهای پرشمار از مهمترین دلایل رشد کشتی اصفهان در سالهای اخیر بوده است گفت: تا کنون بیش از ۳۸ خانه کشتی در سراسر استان بهینه سازی، نوسازی و ساخته شده است.
مصطفی میرزایی در ادامه افزود: در این مسیر و با ایجاد زیرساختها و با کمک مربیان با دانش استان توانستهایم بیش از ۱۳ هزار مستعد را در این ورزش ملی شناسایی کنیم که نسبت به ۵ سال گذشته رشد ۱۳ برابری داشته است.
میرزایی گفت: استعدادهای که قرار است در این مسیر سخت با خودباوری و تلاش به سکوهای بین المللی، آسیایی و جهانی برسند.
وی در ادامه افزود: خوشبختانه در سالهای اخیر با تلاش مربیان و باشگاههای سراسر استان توانستهایم کشتی گیران زیادی را به تیمهای ملی معرفی کنیم و در رده پایه هم بعد از ۳ دهه صاحب نشان آسیایی و جهانی شدیم.
رئیس هیئت کشتی استان اصفهان در پایان گفت: تا چند سال گذشته کشتی اصفهان جزو استانهای آخر در رتبه بندی کشوری بود که با برنامه ریزی مستمر و اصولی توانستهایم در حال حاضر کشتی اصفهان را به جمع ۱۰ استان برتر کشور برسانیم و تلاش خواهیم کرد این رتبه را سال به سال ارتقا دهیم.