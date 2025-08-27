بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در آیین بهرهبرداری از چندین طرح در شهرستانهای جنوبی استان، با اشاره به جایگاه ممتاز بوشهر در عرصه عمران و آبادانی، اظهار کرد: استان بوشهر در نهضت مدرسهسازی حائز رتبه ممتاز کشور است که امیدوارم این روند با همت خیّران نیکاندیش و مسئولان دلسوز تداوم یابد.
وی با تأکید بر توجه ویژه به توسعه متوازن همه بخشها، افزود: علاوه بر ساخت کلاسهای درس، در ایجاد فضاهای ورزشی دانشآموزان نیز توجه ویژهای شده است. اکنون طرح سالن ورزشی دانشآموزان نخل تقی عسلویه با زیربنا یکهزار و ۴۵۰ متر مربع و با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان مورد بهرهبرداری قرار گرفت که میتواند مورد استفاده کاربریهای دیگری، چون برگزاری آزمونها نیز باشد.
استاندار بوشهر اظهار کرد: امروز پروژههای طرحهای و اقتصادی در شهرستان عسلویه مورد بهرهبرداری قرار میگیرند یا عملیات اجرایی آنها آغاز میشود که بهرهبرداری از بزرگترین مجتمع نان صنعتی استان بوشهر در عسلویه، از جمله این طرحهای بزرگ و اثرگذار است.
زارع در توصیف این مجتمع عظیم گفت: این مجتمع، بزرگترین مجتمع نان در منطقه است که در تأمین انواع نان و شیرینی در شهرستان عسلویه فعالیت میکند. این طرح در زیربنا ۴ هزار و ۳۰۰ متر مربع ایجاد شده و بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان در آن سرمایهگذاری شد که از ظرفیت اشتغال مستقیم بیش از ۱۳۰ نفر برخوردار است.
وی در پایان با بیان سیاست کلی دولت در حمایت از تولید، خاطرنشان کرد: تولیدات این مجتمع، به بازار مصرف در نقاط مختلف استان بوشهر و دیگر نقاط ارسال میشود.
استاندار بوشهر تصریح کرد: رویکرد ما حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است و افتتاح چنین واحدهای بزرگی گامی بلند در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق اشتغال پایدار در استان است.
وی همچینن در آیین افتتاح مجتمع اقامتی و جایگاه اختصاصی خلیج نایبند در شهرستان عسلویه با تاکید بر افزایش سطح کیفی اجرای طرحها، افزود: در کنار تسریع در تکمیل طرحها، بر روی کیفیت اجرا نیز تاکید داریم.
زارع گفت: اکنون مجتمع اقامتی و جایگاه اختصاصی خلیج نایبند با ۴۰۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری در ۲ طبقه با مشارکت بخش خصوصی مورد بهرهبرداری قرار گرفت که خدمات خوبی به مردم ارائه میدهد.
وی عنوان کرد: امسال در هفته دولت، شاهد افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۸۸ طرح عمرانی و توسعهای با اعتباری بالغ بر ۶۴ همت در شهرستان عسلویه خواهیم بود.
استاندار بوشهر همچین تاکید کرد: شرکتهای نفت و گاز و پتروشیمی مستقر در عسلویه، نگاه ویژهتری به محیط پیرامونی داشته باشند و در عمل به مسئولیتهای اجتماعی، به تعهدات خود بیش از گذشته عمل کنند.