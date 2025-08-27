در ماه‌های اخیر، اقدامات وسیعی در حوزه بهسازی و ایمن‌سازی راه‌های استان مرکزی شروع شده که با بسیج ۷۱ گروه عملیاتی، طرح‌های عمرانی راهداری استان مرکزی وارد مرحله اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ زندیه وکیلی استاندار مرکزی با اشاره به این تحولات، از تغییرات چشمگیر در سطح راه‌های استان خبر داد که شامل بهسازی، ارتقاء ایمنی و رفع نقاط حادثه‌خیز بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی هم گفت: با بسیج ۷۱ گروه عملیاتی، طرح های عمرانی متعددی در سطح استان شروع شده که شامل بهسازی روکش آسفالت و ترمیم مسیر‌های اصلی است.

محسن زاده افزود: برای این اقدامات، اعتباری بالغ بر یک و نیم همت تخصیص یافته است.

او ادامه داد: طرح ورودی شهر اراک از سمت خانه‌ میران که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، اکنون در مرحله تکمیل قرار دارد و به‌زودی افتتاح شده بود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: با توجه به وجود بیش از شش هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه ارتباطی در استان، عملیات عمرانی در محور‌های اصلی در دستور کار قرار گرفته و قسمت قابل توجهی از مسیر‌ها تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

محسن زاده همچنین از رفع نقاط حادثه‌خیز خبر داد و خاطرنشان کرد: از مجموع ۳۷ نقطه حادثه‌خیز شناسایی‌ شده، ۲۲ مورد تاکنون اصلاح و ایمن‌سازی شده‌اند.