افتتاح پروژه‌های بهداشتی، عمرانی و صنعتی در بافق

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ،همزمان با هفته دولت، نشست خبری فرماندار بافق با اصحاب رسانه برگزار شد و از مجموعه اقدامات توسعه‌ای شهرستان در حوزه‌های مختلف رونمایی شد.

رضا فلاح، فرماندار بافق گفت: با سفر وزیر بهداشت، آزمایشگاه مرکزی و اورژانس پیش‌بیمارستانی افتتاح و بیمارستان شهرستان تکمیل خواهد شد که تحولی بزرگ در خدمات درمانی مردم است.

وی همچنین از تأکید دولت بر توسعه پنل‌های خورشیدی برای رفع چالش انرژی و ادامه پیگیری‌ها برای تأمین پایدار آب خبر داد.

فلاح افزود: در هشت ماه گذشته، بیشترین مساعدت‌ها در حوزه آموزش صورت گرفته است؛ از افتتاح دو مدرسه جدید و ساخت هفت مدرسه دیگر تا راه‌اندازی مجتمع شایقی، طرح جامع اردوگاه ده‌کویر و هنرستان جوار صنعتی برای پاسخگویی به نیاز صنایع.

فرماندار بافق ظرفیت ۵۰۰۰ هکتاری زمین‌های جاده قطرم و شادکام را فرصتی ویژه برای توسعه صنایع ریلی دانست و گفت: زیرساخت کامل، مشوق‌های خاص و امنیت سرمایه‌گذاری این منطقه را به قطب آینده صنعت استان تبدیل می‌کند.

داوود پورامینی، معاون عمرانی فرمانداری، از افتتاح بیمارستان ۹۶ تختخوابی تا پایان امسال خبر داد و گفت: در هفته دولت پروژه‌هایی، چون بلوار آزادگان، خیابان آتش‌نشانی، آزمایشگاه مرکزی، اورژانس حبیبیان، خانه بهداشت بشکان، پاسگاه محیط‌بانی باجگان و مرکز سلامت مناجات به بهره‌برداری می‌رسد.

وی، همچنین به توسعه جاده بافق-کوشک-بهاباد و جاده سیروس‌آباد و تعیین پهنه ریلی ۵۰۰ هکتاری برای جذب سرمایه‌گذار اشاره کرد.

پورامینی از تفاهم‌نامه با آب منطقه‌ای استان یزد و مرکز تحقیقات شیلات خبر داد که بر اساس آن، با اجرای سیستم‌های نوین پرورش آبزیان (بیوفلاک و بازچرخانی) ظرفیت تولید در آب‌های شور شهرستان تا ۱۰ برابر افزایش خواهد یافت.

تفکری، معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری، نیز گفت: تعامل شورای تأمین و نیرو‌های امنیتی و قضایی باعث شده شهرستان بافق مشکل امنیتی خاصی نداشته باشد.