افتتاح پروژههای بهداشتی، عمرانی و صنعتی در بافق
فرماندار بافق : با سفر وزیر بهداشت، آزمایشگاه مرکزی و اورژانس پیشبیمارستانی افتتاح و بیمارستان شهرستان بافق تکمیل خواهد شد که تحولی بزرگ در خدمات درمانی مردم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد
،همزمان با هفته دولت، نشست خبری فرماندار بافق با اصحاب رسانه برگزار شد و از مجموعه اقدامات توسعهای شهرستان در حوزههای مختلف رونمایی شد.
رضا فلاح، فرماندار بافق گفت: با سفر وزیر بهداشت، آزمایشگاه مرکزی و اورژانس پیشبیمارستانی افتتاح و بیمارستان شهرستان تکمیل خواهد شد که تحولی بزرگ در خدمات درمانی مردم است.
وی همچنین از تأکید دولت بر توسعه پنلهای خورشیدی برای رفع چالش انرژی و ادامه پیگیریها برای تأمین پایدار آب خبر داد.
فلاح افزود: در هشت ماه گذشته، بیشترین مساعدتها در حوزه آموزش صورت گرفته است؛ از افتتاح دو مدرسه جدید و ساخت هفت مدرسه دیگر تا راهاندازی مجتمع شایقی، طرح جامع اردوگاه دهکویر و هنرستان جوار صنعتی برای پاسخگویی به نیاز صنایع.
فرماندار بافق ظرفیت ۵۰۰۰ هکتاری زمینهای جاده قطرم و شادکام را فرصتی ویژه برای توسعه صنایع ریلی دانست و گفت: زیرساخت کامل، مشوقهای خاص و امنیت سرمایهگذاری این منطقه را به قطب آینده صنعت استان تبدیل میکند.
داوود پورامینی، معاون عمرانی فرمانداری، از افتتاح بیمارستان ۹۶ تختخوابی تا پایان امسال خبر داد و گفت: در هفته دولت پروژههایی، چون بلوار آزادگان، خیابان آتشنشانی، آزمایشگاه مرکزی، اورژانس حبیبیان، خانه بهداشت بشکان، پاسگاه محیطبانی باجگان و مرکز سلامت مناجات به بهرهبرداری میرسد.
وی، همچنین به توسعه جاده بافق-کوشک-بهاباد و جاده سیروسآباد و تعیین پهنه ریلی ۵۰۰ هکتاری برای جذب سرمایهگذار اشاره کرد.
پورامینی از تفاهمنامه با آب منطقهای استان یزد و مرکز تحقیقات شیلات خبر داد که بر اساس آن، با اجرای سیستمهای نوین پرورش آبزیان (بیوفلاک و بازچرخانی) ظرفیت تولید در آبهای شور شهرستان تا ۱۰ برابر افزایش خواهد یافت.
تفکری، معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری، نیز گفت: تعامل شورای تأمین و نیروهای امنیتی و قضایی باعث شده شهرستان بافق مشکل امنیتی خاصی نداشته باشد.