کادر فنی تیم دوچرخه‌سواری استقامت جوانان، اسامی رکابزنان دعوت شده به اردوی تیم را اعلام کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تیم دوچرخه‌سواری استقامت جوانان در دو بخش دختران و پسران ۹ تا ۱۶ شهریور در تهران برگزار می شود.

اسامی ورزشکاران حاضر در این اردو به شرح زیر است.

دختران؛

زهرا زارع وحید – استان آذربایجان شرقی

نازنین زهرا دهقانی – استان آذربایجان شرقی

فاطمه مرادی – استان خراسان رضوی

آیدا رستمی – استان کرمان

سلما سیف – استان همدان

پسران؛

علی گلستانی – استان آذربایجان شرقی

طا‌ها علیزاده – استان آذربایجان شرقی

مبین برزگر – استان آذربایجان شرقی

مبین مسلم‌پور – استان البرز

شاهرخ عسگری – استان خراسان رضوی

محمد بهبودی‌نیا – استان خراسان رضوی

دادمهر صادقی – استان فارس

شروین عرب فریدی – استان کرمان

محمدمهدی مقدسی – استان لرستان

رضا غلامی – استان مرکزی

سهیل فتحی زهرایی – استان همدان



علیرضا حقی «مربی»، احد شریف‌زاده «سرپرست و کمک مربی آقایان»، ریحانه طالبی «مربی»، لیلا قیصری «سرپرست بانوان» و محمد جوب پایان «مربی بدنساز»، کادر فنی و سرپرستی تیم ملی را تشکیل می‌دهند.