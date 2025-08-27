پخش زنده
کادر فنی تیم دوچرخهسواری استقامت جوانان، اسامی رکابزنان دعوت شده به اردوی تیم را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تیم دوچرخهسواری استقامت جوانان در دو بخش دختران و پسران ۹ تا ۱۶ شهریور در تهران برگزار می شود.
اسامی ورزشکاران حاضر در این اردو به شرح زیر است.
دختران؛
زهرا زارع وحید – استان آذربایجان شرقی
نازنین زهرا دهقانی – استان آذربایجان شرقی
فاطمه مرادی – استان خراسان رضوی
آیدا رستمی – استان کرمان
سلما سیف – استان همدان
پسران؛
علی گلستانی – استان آذربایجان شرقی
طاها علیزاده – استان آذربایجان شرقی
مبین برزگر – استان آذربایجان شرقی
مبین مسلمپور – استان البرز
شاهرخ عسگری – استان خراسان رضوی
محمد بهبودینیا – استان خراسان رضوی
دادمهر صادقی – استان فارس
شروین عرب فریدی – استان کرمان
محمدمهدی مقدسی – استان لرستان
رضا غلامی – استان مرکزی
سهیل فتحی زهرایی – استان همدان
علیرضا حقی «مربی»، احد شریفزاده «سرپرست و کمک مربی آقایان»، ریحانه طالبی «مربی»، لیلا قیصری «سرپرست بانوان» و محمد جوب پایان «مربی بدنساز»، کادر فنی و سرپرستی تیم ملی را تشکیل میدهند.