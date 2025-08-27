رئیس دانشگاه صنعت نفت با اشاره به شرایط ویژه کشور و ضرورت بهره‌گیری از توان علمی داخلی، بر نقش بی‌بدیل این دانشگاه در پیوند صنعت و دانشگاه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، محمدرضا خسروی‌نیکو امروز (چهارشنبه، پنجم شهریور) در نشست تخصصی «توسعه ساخت داخل در صنعت پالایش» در محل باشگاه گلستان شرکت پالایش نفت آبادان با اشاره به شرایط ویژه کشور و ضرورت بهره‌گیری از توان علمی داخلی، بر نقش بی‌بدیل این دانشگاه در پیوند صنعت و دانشگاه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه دانشگاه صنعت نفت از سال ۱۳۱۸ به‌عنوان نخستین مرکز تخصصی نفت در کشور تأسیس شده است، افزود: امروز هیچ پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه صنعت نفت بدون ارتباط با نیاز صنعت تعریف نمی‌شود و تمام پژوهش‌ها مأموریت‌گرا هستند.

رئیس دانشگاه صنعت نفت تشکیل کنسرسیوم زنجیره ارزش گاز‌های همراه نفت با مشارکت بخش خصوصی، پارک فناوری نفت و معاونت مهندسی را نمونه‌ای موفق از همکاری‌های دانشگاهی و صنعتی دانست و تصریح کرد: بخش خصوصی با چابکی و سرمایه‌گذاری سریع می‌تواند گره‌های صنعت را باز کند و دانشگاه نیز با تأمین دانش فنی نقش‌آفرین است.

خسروی‌نیکو همچنین از ورود جدی دانشگاه به حوزه‌های نوین ازجمله هوش مصنوعی و برگزاری رویداد «دیجیتال اویل ریفاینری» خبر داد و افزود: بانک اطلاعاتی ارزشمندی از فعالان این عرصه ایجاد شده و دانشجویان نیز متناسب با نیاز‌های جدید آموزش می‌بینند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که دانشگاه صنعت نفت همچنان به‌عنوان حلقه اتصال بخش خصوصی و صنعت نفت عمل کند و منشأ دستاورد‌های بزرگ برای کشور باشد.