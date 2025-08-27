به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمد جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در آغاز سفری دو روزه به جنوب استان سیستان و بلوچستان، به منظور بازدید از طرح‌های عمرانی و پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور، وارد فرودگاه کنارک-چابهار شد.

هدف از این سفر، بازدید میدانی از طرح‌های عمرانی و زیربنایی، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های جنوب این استان و بررسی روند پیشرفت مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان سیستان و بلوچستان است.

در ادامه سفر، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در نشست‌های تخصصی با مسئولان استانی، روند اجرای طرح‌های اولویت‌دار را ارزیابی خواهد کرد.