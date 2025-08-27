پخش زنده
امروز: -
شهرداری لندن اعلام کرد مسافرانی که در اتوبوسها و متروهای این شهر، با صدای بلند از تلفن همراه استفاده و صحبت کنند یا صدای موسیقی وسایل الکترونیکی آنان بلند باشد، جریمه میشوند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، شهرداری لندن میگوید در نظرسنجی از هزار نفر از مسافران اتوبوسهای شهری و متروی پایتخت انگلیس معلوم شد ۷۰ درصد از آنان، از این که دارندگان تلفنهای همراه، بدون "دو گوشی" یا "هدفون" (headphone)، از این وسیله به منظور گفتوگو با دیگران استفاده یا موسیقی گوش یا ویدئو با صدای بلند پخش میکنند، شاکیاند.
بخش ترابری شهرداری لندن از مسافران خواسته است در اتوبوسها و متروی این شهر، از "دو گوشی" استفاده و صداهای ناشی از پخش موسیقی و ویدئو را کم کنند تا سبب ایجاد مزاحمت برای دیگران نشوند که جریمه شوند.
بر اساس اعلام شهردای لندن مسافران اتوبوسهای شهری و متروی لندن میگویند صدای بلند ناشی از صحبت کردن با تلفن همراه به ویژه با پرخاشگری و عصبانیت و یا پخش موسیقی و ویدئو، سفر شهری را نارحت کننده و تنش زا میکند و بنابراین، همه دارندگان وسایل الکترونیکی همچون رایانه قابل حمل و تلفن همراه، باید صداها را کم کنند تا مزاحمتی برای دیگر مسافران ایجاد نشود. شهرداری لندن با نصب تابلوهایی، از مسافران اتوبوسها و متروی این شهر میخواهد تا از ایجاد سرو صدا در این وسایل عمومی، خودداری کنند.
روزنامه گاردین نوشت فقط افرادی که به عللی همچون کم شنوایی، مجوز داشته باشند قادرند صدای تلفن همراه خود را در اتوبوس و متروی لندن بلند کنند. گاردین افزود: رفتارهای ضد اجتماعی همچون ایجاد سر و صدا در وسایل عمومی در لندن، تا هزار پوند جریمه دارد.