به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور، بیش از ۴۸ هزار طرح نیمهتمام خصوصی در کشور شناسایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور گفت: بیش از ۴۸ هزار طرح نیمهتمام خصوصی در کشور شناسایی شده که مشکلات آنها عمدتاً در حوزه تأمین مالی، مسائل حقوقی، محیط زیستی و زیرساختهای انرژی است؛ به صورت ماهانه پیشرفت آنها رصد میشود
وی ادامه داد: تمرکز ما بر «مجوزهای بینام» و «نواحی عاری از مجوز» برای تسهیل سرمایهگذاری است و تاکنون ۱۸۹۸ مجوز بینام برای شروع فوری سرمایهگذاری در کشور صادر شده است.