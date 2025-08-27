به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور، بیش از ۴۸ هزار طرح نیمه‌تمام خصوصی در کشور شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور گفت: بیش از ۴۸ هزار طرح نیمه‌تمام خصوصی در کشور شناسایی شده که مشکلات آنها عمدتاً در حوزه تأمین مالی، مسائل حقوقی، محیط زیستی و زیرساخت‌های انرژی است؛ به صورت ماهانه پیشرفت آنها رصد می‌شود

وی ادامه داد: تمرکز ما بر «مجوز‌های بی‌نام» و «نواحی عاری از مجوز» برای تسهیل سرمایه‌گذاری است و تاکنون ۱۸۹۸ مجوز بی‌نام برای شروع فوری سرمایه‌گذاری در کشور صادر شده است.