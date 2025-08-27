تحول اداری و ارتقاء بهره وری کارکنان محور اصلی گفتگوی ویژه خبری با معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «افشین کرمی» معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام در برنامه گفتگوی ویژه خبری بیان کرد: کارمند دولت باید سالانه آموزش های تخصصی دریافت کند تا راندمان کار ارتقاء یاید.

وی افزود: قوانین بالادستی دولت را مکلف کرده است از تصدی گری فاصله بگیرد و امور را به بخش خصوصی واگذار کند و تنها بر وظایف حاکمیتی تمرکز داشته باشد.

کرمی همچنین به مشکلات معیشتی کارمندان اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به افزایش تورم و ثبات حقوق، قشر کارمند بیش از دیگران آسیب پذیر شده است.

کوچک‌ سازی دولت و واگذاری امور به مردم، تا بهبود معیشت کارکنان دولت، دو محوری بودند که در برنامه گفتگوی ویژه خبری توسط معاون توسعه منابع انسانی استاندار اعلام شد.