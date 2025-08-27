پخش زنده
در هفته دولت چند طرح عمرانی و مخابراتی با هزینه ۵۵ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان اعتبار در بخش پائین جام شهرستان تربت جام افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان تربت جام گفت: بخش عمدهای از این طرحها در حوزه ارتباطات و مخابرات و شامل توسعه سوئیچ تلفن ثابت و پورت اینترنت پر سرعت دیتا، ایجاد سایت جدید و ارتقای تکنولوژی همراه اول، توسعه فیبر نوری و طرحهای پاور و سیستمهای انتقال مخابراتی بود که با هزینه ۵۵ میلیارد تومان در روستای رحمت آباد به بهره برداری رسید.
محسن مه آبادی افزود: یک طرح عمرانی که امروز به بهره برداری رسید، ساخت بوستان روستای شهرستانک با هزینه ۷۶۰ میلیون تومان اعتبار بود.