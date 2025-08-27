پخش زنده
بورس انرژی ایران در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم با راهاندازی دو بازار جدید و معرفی ۱۲ ابزار مالی نوین، گامهای مهمی در جهت افزایش شفافیت، عمق بازار و تسهیل تامین مالی صنایع انرژی برداشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مدیریت بورس انرژی اعلام کرد: تالار معاملات برق آزاد با حضور ۲۱۰ نیروگاه مقیاس کوچک و بازار مبادله آبهای نامتعارف از جمله بازارهای تازه تأسیس هستند. همچنین معاملات گواهی سپرده نفتا و LHC انبار شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم به مرحله نهایی رسید.
بورس انرژی با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد به ارزش حدود ۱۹۵ هزار میلیارد ریال و معاملات بیش از ۷۶ هزار میلیارد ریالی گواهیهای صرفهجویی انرژی، در توسعه بازارهای بهینهسازی مصرف نیز فعال بوده است. گواهی صرفهجویی نفتگاز، گواهی صرفهجویی آب و گواهی سپرده برق تجدیدپذیر از دیگر ابزارهای مالی جدید به شمار میآیند.
علاوه بر این، طراحی مدلهای مالی نوین از جمله «اوراق سلف موازی استاندارد گواهی صرفهجویی محقق شده» و «گواهی کاهش انتشار آلاینده» با مجوزهای شرعی، به تعمیق و کارایی بازار انرژی کمک کرده است.
این اقدامات، بورس انرژی را به سمت توسعه پایدار، شفافیت و افزایش دسترسیپذیری به بازارهای مالی سوق داده است.