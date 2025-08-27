پخش زنده
فرماندار یزد: در هفته دولت امسال ۹۷ پروژه شاخص عمرانی و خدماتی با اعتباری بیش از ۲ هزار و ۳۷۶ میلیارد تومان در شهرستان یزد به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدجوادآقایی تاکید کرد: در هفته دولت امسال ۷۶ پروژه شهری با اعتباری بیش از ۲ هزارو ۲۹۸ میلیارد تومان و ۲۱ پروژه روستایی با اعتباری بالغ بر ۷۸ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد که در مجموع زمینهساز ایجاد بیش از ۱۹۰۰ فرصت شغلی به صورت مستقیم و غیرمستقیم خواهد بود.
آقایی تصریح کرد: ۵ پروژه در حوزه آب و فاضلاب با هدف تأمین پایدار آب شرب، افزایش ظرفیت انتقال و کاهش قطعیها به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری نیز ۸ پروژه با اعتباری بالغ بر ۵۲ میلیارد تومان شامل تجهیز و ساخت مراکز اقامتی و گردشگری آماده بهرهبرداری است که علاوه بر تقویت ظرفیت گردشگری، موجب رونق اقتصادی در این بخش خواهد شد .
فرماندار یزد با اشاره به افتتاح ۵ پروژه آموزشی شامل ۳۹ کلاس درس جدید گفت: این اقدام در راستای تحقق عدالت آموزشی و رفع کمبود فضای تحصیلی در مناطق مختلف شهرستان انجام شده است.
آقایی ادامه داد: در حوزه سلامت و خدمات درمانی، پروژههای متعددی افتتاح شده که دسترسی شهروندان به خدمات بهداشتی و درمانی را تسهیل میکند و فشار بر مراکز درمانی بزرگ را کاهش میدهد.
وی افزود ۲۸ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۶۰۰ میلیارد تومان در زمینه احداث و ساماندهی میادین، معابر، توسعه زیرساختها، احداث فضای سبز و بوستانها در شهرستان یزد اجرا شده است.