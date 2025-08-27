پخش زنده
مسابقات والیبال پسران کمتر از ۱۴ سال قهرمانی کشور به میزبانی قزوین آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال پسران کمتر از ۱۴ سال قهرمانی کشورمان از دوشنبه سوم شهریور به میزبانی قزوین آغاز شده است و مسعود قاری به عنوان سرپرست فنی بر این مسابقات نظارت دارد.
در روزهای اول و دوم این رقابتها ۶۰ دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:
دوشنبه سوم شهریور
گلستان ۲ – آذربایجان غربی صفر
خوزستان ۲ – چهارمحال و بختیاری یک
مازندران ۲ – اصفهان صفر
توابع تهران ۲ – سمنان صفر
زنجان ۲ – اردبیل صفر
خراسان جنوبی ۲ – هرمزگان صفر
مرکزی ۲ – قم یک
کرمان ۲ – خراسان شمالی صفر
تهران ۲ – کهگیلویه و بویر احمد صفر
کردستان ۲ – ایلام یک
البرز ۲ – بوشهر صفر
کرمانشاه ۲ – فارس صفر
خراسان رضوی ۲ – همدان صفر
قزوین ۲ – چهارمحال و بختیاری یک
آذربایجان شرقی ۲ – گیلان صفر
لرستان ۲ – یزد صفر
گلستان ۲ – زنجان یک
ایلام ۲ – خوزستان صفر
مازندران ۲ – قم یک
خراسان شمالی ۲ – توابع تهران یک
تهران ۲ – آذربایجان غربی صفر
اردبیل ۲ – خراسان رضوی یک
خراسان جنوبی ۲ – کردستان صفر
مرکزی ۲ – آذربایجان شرقی یک
یزد ۲ – کرمان صفر
همدان ۲ – کهگیلویه و بویراحمد صفر
اصفهان ۲ – البرز صفر
کرمانشاه ۲ – سمنان صفر
لرستان ۲ – فارس صفر
گیلان ۲ – بوشهر صفر
سهشنبه چهارم شهریور
تهران ۲ – گلستان صفر
ایلام ۲ – چهارمحال و بختیاری صفر
مازندران ۲ – البرز صفر
توابع تهران ۲ – کرمانشاه یک
خراسان رضوی ۲ – زنجان صفر
خوزستان ۲ – خراسان جنوبی صفر
آذربایجان شرقی ۲ – قم صفر
یزد ۲ – خراسان شمالی صفر
همدان ۲ – آذربایجان غربی صفر
قزوین ۲ – هرمزگان صفر
اصفهان ۲ – گیلان صفر
سمنان ۲ – لرستان یک
اردبیل ۲ – کهگیلویه و بویراحمد صفر
مرکزی ۲ – بوشهر صفر
کرمان ۲ – فارس یک
گلستان ۲ – خراسان رضوی صفر
آذربایجان شرقی ۲ – مازندران صفر
توابع تهران ۲ – یزد صفر
تهران ۲ – همدان یک
ایلام ۲ – قزوین صفر
گیلان ۲ – البرز یک
کرمانشاه ۲ – لرستان یک
زنجان ۲ – کهگیلویه و بویر احمد صفر
کردستان ۲ – هرمزگان صفر
قم ۲ – بوشهر صفر
خراسان شمالی ۲ – فارس صفر
آذربایجان غربی ۲ – اردبیل صفر
خراسان جنوبی ۲ – چهارمحال و بختیاری یک
اصفهان ۲ – مرکزی صفر
کرمان ۲ – سمنان یک