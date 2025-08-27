به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال پسران کمتر از ۱۴ سال قهرمانی کشورمان از دو‌شنبه سوم شهریور به میزبانی قزوین آغاز شده است و مسعود قاری به عنوان سرپرست فنی بر این مسابقات نظارت دارد.

در روز‌های اول و دوم این رقابت‌ها ۶۰ دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

دوشنبه سوم شهریور

گلستان ۲ – آذربایجان غربی صفر

خوزستان ۲ – چهارمحال و بختیاری یک

مازندران ۲ – اصفهان صفر

توابع تهران ۲ – سمنان صفر

زنجان ۲ – اردبیل صفر

خراسان جنوبی ۲ – هرمزگان صفر

مرکزی ۲ – قم یک

کرمان ۲ – خراسان شمالی صفر

تهران ۲ – کهگیلویه و بویر احمد صفر

کردستان ۲ – ایلام یک

البرز ۲ – بوشهر صفر

کرمانشاه ۲ – فارس صفر

خراسان رضوی ۲ – همدان صفر

قزوین ۲ – چهارمحال و بختیاری یک

آذربایجان شرقی ۲ – گیلان صفر

لرستان ۲ – یزد صفر

گلستان ۲ – زنجان یک

ایلام ۲ – خوزستان صفر

مازندران ۲ – قم یک

خراسان شمالی ۲ – توابع تهران یک

تهران ۲ – آذربایجان غربی صفر

اردبیل ۲ – خراسان رضوی یک

خراسان جنوبی ۲ – کردستان صفر

مرکزی ۲ – آذربایجان شرقی یک

یزد ۲ – کرمان صفر

همدان ۲ – کهگیلویه و بویراحمد صفر

اصفهان ۲ – البرز صفر

کرمانشاه ۲ – سمنان صفر

لرستان ۲ – فارس صفر

گیلان ۲ – بوشهر صفر

سه‌شنبه چهارم شهریور

تهران ۲ – گلستان صفر

ایلام ۲ – چهارمحال و بختیاری صفر

مازندران ۲ – البرز صفر

توابع تهران ۲ – کرمانشاه یک

خراسان رضوی ۲ – زنجان صفر

خوزستان ۲ – خراسان جنوبی صفر

آذربایجان شرقی ۲ – قم صفر

یزد ۲ – خراسان شمالی صفر

همدان ۲ – آذربایجان غربی صفر

قزوین ۲ – هرمزگان صفر

اصفهان ۲ – گیلان صفر

سمنان ۲ – لرستان یک

اردبیل ۲ – کهگیلویه و بویراحمد صفر

مرکزی ۲ – بوشهر صفر

کرمان ۲ – فارس یک

گلستان ۲ – خراسان رضوی صفر

آذربایجان شرقی ۲ – مازندران صفر

توابع تهران ۲ – یزد صفر

تهران ۲ – همدان یک

ایلام ۲ – قزوین صفر

گیلان ۲ – البرز یک

کرمانشاه ۲ – لرستان یک

زنجان ۲ – کهگیلویه و بویر احمد صفر

کردستان ۲ – هرمزگان صفر

قم ۲ – بوشهر صفر

خراسان شمالی ۲ – فارس صفر

آذربایجان غربی ۲ – اردبیل صفر

خراسان جنوبی ۲ – چهارمحال و بختیاری یک

اصفهان ۲ – مرکزی صفر

کرمان ۲ – سمنان یک