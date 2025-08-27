پخش زنده
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که از شهریور سال گذشته و با شروع فعالیت هیات مدیره جدید و دولت تازه، ۱۷ برنامه عملیاتی مهم برای افزایش کارایی بازار سرمایه، جذب سرمایه و حمایت از حقوق سهامداران طراحی و اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتاله صیدی، با اشاره به اثرگذاری عوامل مربوط به ریسکهای سیستماتیک در بازار سرمایه گفت: سازمان بورس با پیگیری و رایزنیهای مسئولان خارج از بازار و حتی مسئولان خارج از حوزه اقتصاد تلاش کرد، اثرگذاری منطقی در بازار سرمایه داشته باشد.
او افزود: همکاران بنده در سازمان بورس در تلاش هستند، زمینههای لازم برای انجام عرضههای اولیه و افزایش کارایی بازار را فراهم کنند.
صیدی، بحث سایتهای پشتیبان و به حداقل رساندن ریسکهای سایبری را از جمله اقدامات مهم سازمان بورس برشمرد و توضیح داد: بعد از جنگ ۱۲ روزه نیز اقدامات تکمیلی به ثمر رسید و امید میرود بهتر از گذشته در خدمت سرمایهگذاران و فعالان بازار باشیم.